Open gold fa bis. Il libro su Puccini e finale in musica

Doppio appuntamento con Open Gold domani venerdì 25 settembre. Si inizia alle 16, nella Saletta Rossa del Conservatorio “Boccherini”, con la presentazione del libro “Giacomo Puccini. Gloria e tormento”, della giornalista e scrittrice viareggina Rossella Martina. Il lavoro di Martina ripercorre la vita del grande compositore sulla base della sua corrispondenza e di alcuni documenti, anche inediti, che smontano molti stereotipi su Puccini, svelandone anche la fragilità di uomo oltre a far luce su momenti significativi della sua vita e sulla complessa relazione con Elvira.

Alle 21, un imperdibile concerto che vedrà salire sul palco dell’auditorium “Boccherini” due grandi interpreti: il virtuoso del flauto Paolo Taballione e il pianista Gesualdo Coggi, vincitore nel 2009 del terzo premio al 57° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. Il programma prevede Introduzione Tema e Variazioni sul Lied “Trockne Blumen” per flauto e pianoforte D 802 di Franz Schubert; la Sonata “Undine” per flauto e pianoforte op. 167 di Carl Reinecke; la Fantasia su “Carmen” per flauto e pianoforte e due arrangiamenti curati dallo stesso Taballione: la Fantasia su “La Traviata” per flauto e pianoforte da Giuseppe Verdi e Due lieder per flauto e pianoforte – Morgen / Cäcile, da Richard Strauss.

Il ciclo dedicato al flauto si chiuderà sabato alle 21 in auditorium, con il concerto degli allievi della masterclass dedicata a questo strumento che il Maestro Taballione sta tenendo al “Boccherini” in questi giorni, sempre nell’ambito di Open Gold. Dopo essersi diplomato al Conservatorio “S. Cecilia” in Roma nel 2001, Paolo Taballione si è perfezionato in Svizzera al “Conservatoire Supérieur de Musique de Genève” nella classe del maestro J. Zoon, dove ottiene il “Diplôme de Soliste avec Distinction” all’unanimità nel 2007. Nel 2008 è diventato il Flauto Solista della “Bayerische Staatsoper” di Monaco di Baviera. Gesualdo Coggi ha studiato sotto la guida di Fausto Di Cesare e Roberto Cappello, diplomandosi in Pianoforte al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma nel 2002 e conseguendo il Diploma di II livello al Conservatorio.