Open Day venerdì all’Informagiovani. Agenzie formative offrono più di 50 corsi

Un’opportunità imperdibile per chi cerca nuove sfide e vuole investire nel proprio futuro professionale. Venerdì 21 marzo, dalle 9 alle 14 al Centro Civico di San Vito di via Giorgini, l’Informagiovani del Comune di Lucca, in collaborazione con il Centro per l’impiego e alcune delle principali agenzie formative del territorio, organizza l’Open Day della formazione professionale gratuita, dove i partecipanti potranno scoprire come trasformare le proprie aspirazioni in realtà o ripartire con la propria carriera professionale.

Grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e del Pnrr, l’accesso a percorsi formativi anche di alto livello è garantito senza alcun costo per i partecipanti. Un’opportunità straordinaria per chi è in cerca di occupazione o desidera riqualificarsi, acquisendo competenze richieste dal mercato del lavoro.

L’Open Day offrirà una panoramica completa dei corsi disponibili nei settori più dinamici e in crescita: dall’industria ai nuovi media, dall’informatica al turismo, dalla ristorazione alla moda e molto altro ancora. Saranno presenti le agenzie Copernico, Kleis, Fondazione Campus, Formetica, Per-corso, Sogeseter, Zefiro che offriranno più di 50 corsi.