Uccise un anziano in strada, patteggia 5 anni. La vedova: “Questa non è giustizia”

Altopascio (Lucca), 19 settembre 2024 – “Sono distrutto ancora da quanto è successo. Quando tutto sarà finito vorrò trovare un lavoro per cercare di risarcire la famiglia della vittima”. Poche parole, sotto forma di dichiarazione spontanea, dette da Richard Balestra, 21 anni, durante l’udienza che ha messo virtualmente la parola fine al caso della morte di Luigi Pulcini. I fatti risalgono al 6 agosto 2023, quando Pulcini, all’epoca 75 anni, fu colpito con un colpo alla testa da Balestra, per futili motivi, e perse la vita all’ospedale di Cisanello a Pisa dopo 11 giorni. Ieri mattina, al tribunale di Lucca, si è svolta l’udienza, dove il gip Simone Silvestri ha accolto il patteggiamento di 5 anni per Balestra, assistito dall’avvocato Dei. La vicenda fu lunga e travagliata, viste anche il lungo iter, conclusa con la confessione dello stesso Balestra e la decisione di patteggiare, per il reato di omicidio preterintenzionale. Nonostante la conclusione del processo, la moglie di Luigi Pulcini, Sandra Baldi, è tutt’altro che soddisfatta.

“Vuole andare a lavorare per risarcire? Quanto dovrebbe darmi per aver ammazzato mio marito? Sono curiosa. Quanto vale la vita di Luigi che una mattina, mentre sorseggiava il caffè, è stato aggredito e picchiato e dopo dieci giorni di agonia è morto?”.

La vittima, Luigi Pulcini, insieme alla moglie Sandra Baldi

La vedova di Luigi Pulcini, Sandra Baldi, dalla sua casa di Spianate, non fa sconti e precisa: “Non ho bisogno dei soldi di questa persona e poi fatemi capire: che occupazione dovrebbe trovare per compensare quello che ha fatto? Ripeto, non voglio i suoi soldi, avrei preferito che ci fosse una giustizia diversa, per quello che ha fatto dovrebbe stare come minimo venti anni in galera. Che messaggio è, parlo in generale? Si ammazza e si patteggiano cinque anni? Ero al corrente di tutto ciò adesso dovrò parlare con il mio avvocato. L’ho già dichiarato, perché mi sollecitate ancora su questo aspetto? Se fanno così, intendo il patteggiamento, significa che la legge glielo consente. Ma non è una legge che mi soddisfa, almeno questa libertà di dirlo posso esprimerla?”.

Non vuole aggiungere altro, Sandra Baldi, una vita insieme al marito. Hanno lavorato a Roma nel settore pizzerie e adesso volevano godersi la pensione nella frazione altopascese, paese di origine della signora, dove ha una casa.