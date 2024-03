Omaggio musicale. Un Cd in onore di don Maggini

Musica e liturgia si incontrano nella Cappella musicale Santa Cecilia della Cattedrale, dove nasce un Cd in onore di Monsignor Emilio Maggini, un lavoro musicale interamente dedicato alle sue opere che ripropone la sessantesima edizione della Sagra Musicale lucchese, conclusasi a settembre 2023. Il Maestro Luca Bacci insieme alle figure di spicco dell’associazione della sagra musicale lucchese, hanno presentato ieri mattina, nella cappella S. Cecilia, un omaggio musicale dedicato alle composizioni di Don Emilio Maggini.

Il Cd raccoglie quattro brani significativi del repertorio del compositore e padre della Sagra Musicale Lucchese. Un lavoro musicale che offre agli ascoltatori un viaggio attraverso il talento e l’ingegno di Don Emilio Maggini, includendo composizioni che spaziano dagli anni ‘50 agli anni ‘90. Il repertorio selezionato comprende l’Inno per orchestra del 1959, Il Mottettone per coro e orchestra del 1961, Santa Chiara, breve oratorio per soli, coro e orchestra del 1994, e infine San Martino, breve oratorio per soli, coro e orchestra del 1998. Il Maestro Luca Bacci, mente dietro questa iniziativa, ha sottolineato l’importanza storica di questo progetto.

"All’interno di questo Cd potremmo ascoltare un excursus storico delle composizioni di Monsignor Emilio Maggini per coro e orchestra e per orchestra sola. - ha spiegato Bacci - È un grandissimo valore storico perché inquadra un periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando ci fu una grande rivoluzione all’interno della liturgia. E quindi non si tratta solamente di musiche liturgiche ma brani che risentono di questo influsso e testimoniano una grande rivoluzione sia orchestrale che corale".

Questo lavoro non è solo un tributo alla genialità musicale di Don Emilio Maggini, ma anche una testimonianza delle trasformazioni e delle innovazioni che hanno caratterizzato il mondo della musica sacra durante gli anni ‘80 e ‘90. Le composizioni presentate offrono uno sguardo su un periodo di grande creatività e cambiamento nella storia della musica liturgica. Il CD dedicato alle musiche di Don Emilio Maggini promette di essere un viaggio attraverso la storia e la spiritualità, oltre che un degno tributo.

