Omaggio jazz a Amy Winehouse. Al Real Collegio la grande musica

Quella di domani al Real Collegio (ore 21.15) sarà un’altra serata di grande musica per Lucca Jazz Donna. Il programma infatti va da Amy Winehouse alle atmosfere del sud e del Mediterraneo passando per una antologia delle grandi cantanti e compositrici jazz e blues. Il primo set è affidato a Lara Ferrari e il suo “Amy’s box”, omaggio al talento di Amy Winehouse.

Con una voce che passa dallo swing al pop moderno e uno stile espressivo arricchito da un’ironia travolgente, Ferrari proporrà alcuni dei più celebri brani della cantante estratti dai suoi album, soprattutto dal primo, che è il più jazz. Sul palco con lei, Michele Corcella alla chitarra, Alfonso Deidda al sax alto, flauto e pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso ed Enrico Smiderle alla batteria. Il secondo set parla di grandi interpreti del jazz, del blues e del pop. Di queste donne Ilaria Biagini presenta una sorta di antologia con l’analisi di vari aspetti tra loro collegati: da quello strettamente musicale a quello sociale, toccando anche temi come la condizione femminile (che si possono già ritrovare nei blues cantati da Billie Holiday prima e da Nina Simone dopo) fino ad autrici moderne, passando da Joni Mitchell e Carol King. Assieme a Biagini (pianoforte, voce, flauto, sax e fisarmonica) ci sono Pablo Gigliotti al basso e alla chitarra e Leonardo Badiali alla batteria. La terza serata di Lucca Jazz Donna si chiuderà con un viaggio a sud, in compagnia della tromba e della voce di Lucia Ianniello e il suo “Keep left and go straight South”, un progetto che richiama anche l’Oriente e il Mediterraneo. Sul palco anche Paolo Tombolesi al pianoforte e alle tastiere, Roberto Cervi alle chitarre e Alessandro Forte alla batteria. L’ingresso è libero e gratuito.