Omaggio a Kafka. Stagione 2024 di “Animando“

Per celebrare i 10 anni di attività, il centro di promozione musicale Animando presenta “‘Musica è metamorfosi”, il cartellone 2024 ispirato a Franz Kafka nel centenario della morte. Una stagione musicale che, con i suoi appuntamenti, variegati e affascinanti, restituisce alla musica quel potere magico di trasformare e mutare luoghi, suoni e immagini. Il programma dei concerti è stato presentato ieri mattina al Real Collegio da Stefano Teani e Giovanni Del Carlo, rispettivamente direttore artistico e presidente di Animando, e da Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio.

Un programma ricercato, che tra ispirazione dalla poetica kafkiana fatta di ricerca, di domande, di trasfigurazioni del sé e degli altri, di mutazioni. Gli appuntamenti in calendario ripercorrono queste tematiche, offrendo al pubblico un’esplorazione attraverso la musica in tutte le sue forme e sfumature, a partire da Bernstein per finire a Morricone. La stagione si articola in due fasi: la fase della “trasfigurazione” e quella dell’”evoluzione”. Il primo appuntamento, in programma per sabato 26 aprile, alle 18 nella Sala Ademollo di Palazzo Ducale, è intitolato “American Heritage” e vedrà esibirsi Valentina Ciardelli al contrabbasso e Stefano Teani al pianoforte, con brani di Bernstein, Ciardelli, Joplin, Puccini e Zappa. Il duo Ciardelli-Teani si è esibito poche settimane fa all’ambasciata italiana di Washington con “How I met Puccini”, progetto originale, che ha inaugurato le celebrazioni pucciniane oltre oceano.

L’evento di venerdì 26 aprile è organizzato nell’ambito di Lucca Classica Music Festival. Proseguendo il viaggio musicale, il concerto “Suggestioni infernali e paradisiache” si terrà domenica 5 maggio, alle 18 nell’Auditorium del Suffragio, con l’Orchestra Nuove Assonanze diretta da Dian Tchobanov, e Giacomo Nesi al violino, che si esibiranno in musiche di Boccherini, Mozart e Tartini. Evento speciale, a ingresso libero, mercoledì 22 maggio, alle 19 al Teatro del Giglio: Francesco Libetta presenta il suo libro “E la giostra va - Conversazioni con Gianni Tangucci”.