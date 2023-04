Oggi visita speciale all’ex manicomio per i 250 anni di Maggiano

Era il 21 Aprile 1773 quando 11 malati di mente furono trasportati in catene dalla Torre dell’Ospedale San Luca di Lucca all’ex convento lateranense di S.Maria di Fregionaia a Maggiano. Oggi, 22 aprile, 250 dopo, la visita guidata (partenza alle 10) sarà una particolare occasione per ricordare durante il percorso storico-letterario e al contempo scientifico, i nomi e gli scritti di alcuni dei più importanti Direttori che si sono succeduti nel corso dei secoli alla direzione del manicomio, cercando in vari modi di rendere più umanizzata la degenza e favorire la dimissione delle migliaia di persone che sventuratamente sono state in quel luogo ricoverate.

Gli artisti di “MT6. Art Group” animano interpretando scene liberamente tratte dalle opere di Mario Tobino e brani musicali, raccontando la storia della psichiatria italiana e di quella riabilitazione psicosociale che da sempre ha contraddistinto la psichiatria lucchese, sin dai tempi dell’antico manicomio. Si entra in contatto con le storie dei pazienti e degli operatori del vecchio ospedale psichiatrico, guidati dalle più belle pagine tobiniane. Il tour storico-scientifico è condotto dal Dr Enrico Marchi – Psichiatra, con narrazioni che coinvolgeranno il pubblico in un suggestivo itinerario che lascia sempre una forte traccia emotiva. Per info e prenotazioni rivolgersi a 349.4439033 - 339.8745260 anche con Whatsapp.