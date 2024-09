Oggi tocca a Pupi Avati. Tutti i prossimi eventi

La seconda giornata del Lucca Film Festival vedrà come ospite principale il regista Pupi Avati, che alle ore 21, al Cinema Astra, riceverà il Premio alla Carriera, prima della proiezione del suo film del 1976 “La casa dalle finestre che ridono“. Tra gli altri tanti appuntamenti (programma completo su www.luccafilmfestival.it), alle ore 15, sempre al Cinema Astra, l’anteprima italiana di “Liar“ di Yulia Trofimova (Russia, 2024). Sempre alle 15, nella sala Affresco di San Micheletto, masterclass di Massimo Gaudioso “Scrivere cinema“. Ancora alle 15, nell’Auditorium di San Micheletto, il film “Seymour: an introduction“ di Ethan Hawke (Stati Uniti, 2014); a seguire “Tuta blu – Blue collar“ di Paul Schrader (Stati Uniti, 1978). Per la sezione Storia & Arte, da segnalare, all’Auditorium Banca Del Monte, dalle 15 in poi, tra gli altri, “Giorgio De Chirico e Giulio Paolini: il viandante e la sua ombra“, di Gabriele e Raffaele Simongini (Italia, 2023) e “Palladio“ di Giacomo Gatti (2019). Alle ore 21, all’Auditorium San Micheletto, il concorso Over the Real (video: The Entropy of Truth • The View from the Plane • The Day the World went away • The Prism • Preferisco Morire • Dream Machine Ballet • Private Worlds • When the Hawk comes • Overcome • Doris Makes Truffles • Cancer Alleynta).

Domani, invece, da segnalare soprattutto, alle 21, nell’Auditorium Banca Del Monte per “Tam tam Truffaut: gli esordi“, film-confessione del Maestro della Nouvelle Vague “Il cinema che migliora la vita (Radio-Canada, 1971). Edizione italiana a cura di Mario Serenellini, versione originale con sottotitoli estratti da “I 400 colpi”. E a partire dalle 21, al Cinema Astra, serata speciale dedicata a Mario Tobino, con la proiezione, in anteprima italiana, del film “Mario Tobino - Per le antiche muar“, di Maria Erica Pacileo (Italia, 2024), con la partecipazione della regista e di Fernando Maraghini.

Infine, a chiusura della giornata, alle 22.30, sempre al cinema Astra, anteprima mondiale di “C’è un posto nel mondo“ di Francesco Falaschi (Italia, 2024). Presentano Francesco Falaschi, Cristiana Dell’Anna, Luigi Fedele e Daniele Parisi.

Paolo Ceragioli