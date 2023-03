Oggi i funerali di Anthony Masini In tanti piangono la sua scomparsa

Il grande cuore, la disponibilità, la sincerità e correttezza di un uomo dai profondi valori morali, in tanti piangono e dipingono con queste parole Anthony Masini, odontotecnico e coordinatore comunale di Forza Italia a Capannori, colpito da un malore mortale lunedì. La piana di Lucca è rimasta scossa e in tanti continuano a mandare messaggi di cordoglio alla famiglia e alla redazione del giornale per ricordare che persona speciale era. Tutti stentano a rassegnarsi ad una morte prematura e inaspettata sopraggiunta a 54 anni. Anthony lascia oltre ai genitori Luigi Masini e Rosanna Isola, il fratello maggiore Giampaolo, la moglie Piera Moretti e il figlio Matteo. Fra tanti, il ricordo dell’amico fraterno Matteo Scannerini, responsabile toscano dei giovani di FI e consigliere comunale: "Per me è stato un maestro in politica e nella vita – commenta – sempre pronto ad aiutare gli altri a mobilitarsi per i problemi dei cittadini, ma anche sul lavoro, se qualcuno gli presentava una necessità, fosse stato anche il weekend, era disponibile ad aprire il laboratorio di odontotecnico se era necessario. Mancherà a tanti". Un altro giovane della politica locale ha voluto evidenziare il ruolo di Masini: "Una persona buona, giusta, competente – ha scritto Matto Petrini, consigliere di FDI -. Sempre pronta a consigliarti. Affrontava la vita con un sorriso e una parola per tutti".

Tra i messaggi anche quello di Deborah Bergamini, deputata di FI che lo ha definito: "Una persona sempre disponibile ad ascoltare i cittadini della sua comunità e farsi interprete delle loro esigenze e necessità presso le istituzioni. Mi stringo intorno alla sua famiglia e ai suoi cari" e Nicola Lucchesi, presidente Lucca Crea, che su FB ha scritto: "Un collega di consiglio comunale, un amico, un uomo dagli importanti valori morali. Sempre disponibile verso tutti, vicino ai cittadini e al territorio, coltivava la passione per la politica nel suo significato più nobile".

Da ieri il corpo è esposto all’obitorio del Campo di Marte di Lucca, vegliato da amici e dai suoi cari. Le esequie si terranno oggi alle 15, alla chiesa parrocchiale di Camigliano Santa Gemma, paese dove viveva con la famiglia.

B.D.C.