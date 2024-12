Oggi a Pieve di Brancoli l’ultimo saluto a Sara uccisa dalla leucemia

Dolore per la scomparsa di Sara Lena, portata via a soli 16 anni a causa di una grave forma di leucemia. Sara (nella foto) era la figlia di Antonio Lena, titolare dell’antica norcineria “La Vinchiana“, frequentava il Liceo Artistico Passaglia. Militava nella società di pallavolo della Pantera Volley che la saluta commossa: "Non ci sono parole che possano colmare il dolore di una perdita così grande. Sara verrà sempre ricordata per la sua forza e allegria". La salma è esposta alla Sala del Commiato della Croce Verde in via Romana a Lucca. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio alle ore 15 a Pieve di Brancoli. La famiglia, in occasione del funerale, non chiede fiori, ma donazioni che saranno devolute in beneficenza.