Offese razziste, calci e pugni. Condannati i due aggressori

Offese a sfondo razzista molto pesanti, insulti e aggressioni fisiche con calci e pugni. Una scena da Far West, successa però in un ristorante nella zona di Altopascio. I fatti risalgono all’agosto del 2021, e vedono come tristi vittime una coppia di trentenni di origini rumene. I due si trovavano in un locale per una cena aziendale, insieme a colleghi ed amici. Man mano che la serata andava avanti, però, due ragazzi loro coetanei, entrambi della Piana, hanno iniziato ad apostrofarli pesantemente.

Il primo ad essere attaccato è stato il ragazzo, "Rumeno di me...a", "Tornatene al tuo paese" e tante altre offese razziste, che hanno fatto da subito capire il tenore dei due aggressori.

La cosa più grave è che dopo qualche istante dalle parole, orrende, si è passati ai fatti, con i due aggressori che hanno perso il controllo, lanciandosi verso la coppia.

A farne le spese prima è stata la ragazza, la prima su cui gli aggressori si sono avventati, che è stata ferita ad una mano con un coltello. Poi si sono interessati del giovane, che è stato preso brutalmente a calci e pugni, senza riuscire a difendersi. Dopo le indagini, portate avanti negli ultimi mesi, è arrivata la condanna per i due aggressori. I giudici del tribunale collegiale hanno condannato gli aggressori rispettivamente a 1 anno e 11 mesi e 2 anni per la grave aggressione, tenendo conto anche della motivazione razziale che ha portato alla nascita del pesante alterco.

