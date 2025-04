San Concordio, occupano abusivamente un immobile. Due denunce

Lucca, 18 aprile 2025 – Avevano forzato una finestra al primo piano per entrare in un edificio disabitato nella zona di Corte San Lazzaro, a San Concordio. Da giorni lo usavano come rifugio abusivo. A far scattare l’intervento è stata la segnalazione di un cittadino, che ha dato il via all’operazione coordinata dalla polizia municipale.

Lo scorso 16 aprile, gli agenti del nucleo di sicurezza urbana, affiancati dalla squadra cinofila e da due pattuglie del nucleo viabilità, sono entrati nell’edificio con il consenso del proprietario. All’interno hanno sorpreso due uomini, entrambi di origine nordafricana e già noti alle forze dell’ordine. Durante il controllo, grazie al fiuto dei cani, sono state trovate sostanze stupefacenti nascoste in un angolo dell’immobile.

Per entrambi è scattata la denuncia per danneggiamento, invasione di edificio privato e possesso di sostanze stupefacenti.

“Le segnalazioni dei cittadini sono fondamentali per prevenire e contrastare l’illegalità – dicono il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei –. Ringraziamo il comando e gli agenti per la rapidità e l’efficacia dell’intervento: nessun angolo del nostro territorio può diventare zona franca”.