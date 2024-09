Occhi puntati su Vitiana. In arrivo interventi importanti per migliorare la viabilità

Procede senza soluzione di continuità l’attuazione del progetto di messa in sicurezza del territorio comunale di Coreglia Antelminelli, predisposto dall’amministrazione a guida Marco Remaschi. Attualmente sotto i riflettori la frazione di Vitiana, dove sono previste opere per la stabilizzazione dei versanti sulla strada comunale denominata "Surricchiana". L’intervento preventivato in 60mila euro, si è reso necessario in seguito a due significativi dissesti verificatisi in un’area boscata nei pressi dell’abitato del borgo montano. Il progetto mira, infatti, a risolvere e stabilizzare due frane attivatesi sulla vecchia mulattiera, che rappresenta un’importante via comunale in una zona boschiva adiacente alla frazione coreglina di Vitiana. Gli interventi comprendono anche la riduzione del rischio idrogeologico, la protezione contro la diffusione di parassiti e patogeni forestali, nonché la mitigazione di fenomeni di degrado, siccità e desertificazione.

Al momento, la strada comunale di Surricchiana presenta criticità significative, come la vegetazione che ha invaso la carreggiata e cumuli di materiale franato dalle scarpate che hanno creato strettoie e dislivelli, rendendone così difficoltosa la percorribilità. L’intervento riguarda anche la messa in sicurezza delle aree a monte e a valle della viabilità, oltre al ripristino della copertura boscata sui versanti stabilizzati, andando così a garantire una maggiore sicurezza e vivibilità per i residenti, oltre alla conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico della zona.

Il Comune di Coreglia Antelminelli ha ottenuto per questi interventi un consistente finanziament, grazie al contributo regionale assegnato tramite il Decreto Dirigenziale R.T. n. 18138 del 06/08/2024.L’amministrazione è rientrata nello scorrimento della graduatoria del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, che offre sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali, oltre a eventi causati da dissesti idrogeologici.

Fio. Co.