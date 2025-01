“Occhi di ragazza“. Vince Francesca

Francesca Gaddi di Castelnuovo con 25 preferenze si è aggiudicata il concorso "Occhi di ragazza" promosso dal Circolo Fotocine Garfagnana dal Comune di Castelnuovo, su un’idea e il coordinamento del fotografo amatoriale e scrittore castelnuovese Tommaso Teora che ha fotografato gli occhi di ben 85 ragazze, con le immagini esposte nella sala di via Fulvio Testi.

Al secondo posto Elena Bonaldi con 24, al terzo Melania Lunardi con 23, le quali hanno composto il podio delle premiate. Alla prima classificata è stata premiata con una collana offerta da Oreficeria Pellegrineschi, alla seconda un dono dell’Erboristeria Tuttonatura e alla terza un buon acquisto dell’Associazione commercianti e un libro offerto da La Libreria di Claudio Crudeli.

A seguire poi Elena Bartolomei con 22 preferenze, Mara Cavilli con 17 e Francesca Pierotti con 16. C’era poi anche un premio per i visitatori che avessero individuato più ragazze. Al termine della mostra al primo posto si è classificata Veronica Bertoncini che ha individuato ben 48 ragazze. Al secondo posto Lisa Andreini con 47 riconoscimenti e al terzo Lorenzo Santi con 41.

Delle suddette alla prima classificata è andato un quadro di Giuseppe Bresciani, alla seconda un confezione della Bottega Verde e al terzo un buono acquisto dell’Associazione Commercianti. Ai piedi del podio, come si dice, Irene Casciani con 39 individuazioni e Arianna Biagioni con 38.

"Per realizzare questa mostra – ha commentato Tommaso Teora (in foto) - ho impiegato ben dodici anni. Il primo scatto risale infatti al 2012. Si tratta di 85 immagini fotografie di occhi femminili scattate in luoghi diversi, con la luce che cambiava e ha reso il gioco del riconoscimento ancora più difficile".

Dino Magistrelli