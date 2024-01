Nuovo trasporto pubblico. I primi giorni della rivoluzione danno risultati ”confortanti”

"Lucca ha una marcia in più", arrivano notizie confortanti dal nuovo Piano del trasporto pubblico cittadino che è entrato ufficialmente in vigore lunedì scorso, dopo anni di sostanziale stallo, e ha apportato un significativo potenziamento delle linee e delle corse: si è passati da 1.687.861 km attuali a 1.952.926 km, quindi 265mila km in più.

Secondo i dati in possesso dell’amministrazione comunale, è buona l’affluenza sulla nuova Linea 4 che serve il quartiere Arancio ed abbatte i tempi di collegamento tra Pontetetto ed il centro storico.

Positivi, dunque, in questi primi tre giorni riscontri per il Piano studiato e realizzato dagli uffici competenti del Comune di Lucca, sotto il coordinamento dell’assessore con delega alla Mobilità Remo Santini, in concerto con i vertici di Autolinee Toscane.

Sono previste azioni di monitoraggio costanti, con un rilievo passeggeri complessivo che dopo il primo mese di operatività potrà già indicare ed evidenziare eventuali criticità da correggere o modificare.

Confortanti, come accennato, anche i riscontri anche sulla nuova Linea 4, tra le novità del piano, che collega la stazione in direzione Mugnano, passando dai quartieri dell’Arancio e di San Filippo; e che in direzione opposta transita invece dai quartieri Arancio-San Filippo e a seguire dal centro città.

La nuova linea, attiva nei giorni feriali, consente di servire la zona Arancio con i centri medici annessi, che risultavano scoperti, e abbattere i tempi di collegamento tra Pontetetto e il centro storico, servito ora da un’apposita linea che non transita più da Mugnano e quindi fa un giro più breve.

L’amministrazione comunale ricorda ancora ai cittadini che i nomi delle vecchie Lam (Blu, Rossa e Verde) sono stati sostituiti con i numeri 1+, 2+ e 3+, al fine di facilitarne la riconoscibilità. Sono state inoltre mantenute invariate le linee a frequenza più significative che collegano il territorio lucchese. Linee che per loro natura sono utili al pendolarismo scolastico ma anche al pendolarismo lavorativo, al turismo e agli spostamenti occasionali.

A grande richiesta è tornato inoltre attivo il servizio urbano festivo mattutino. Per tutte le novità è possibile consultare il sito del Comune e quello di Autolinee Toscane.

Fabrizio Vincenti