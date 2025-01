Nuovo ponte e scuole rifatte

Il nuovo ponte sul Serchio a Lucca resta l’intervento di maggiore rilevanza nella Piana di Lucca per la Provincia e per il quale prosegue la preparazione del ponte principale mentre il varo di due delle tre campate principali ad arco è previsto per il prossimo marzo. Entro fine anno, l’inaugurazione Stanziati, inoltre, 5,3 milioni di euro per il restauro conservativo del vecchio ponte di Monte S. Quirico a Lucca. Nel 2026, l’avvio dei lavori al termine dei quali un accordo tra la Provincia e Comune di Lucca prevede il passaggio al Comune dell’opera.

Altro importante cantiere, i cui tempi però restano avvolti nell’incertezza, è quello per il terzo lotto Circonvallazione di Altopascio. In questi giorni è arrivato l’esito da parte della Regione di non assoggettabilità a VIA del progetto. Si potrà passare, quindi, all’avanzamento dei livelli di progettazione su cui la Provincia è impegnata nel reperimento delle risorse che sono rilevanti trattandosi di un intervento il cui costo è stimato in 34 milioni di euro.

Palazzo Ducale ha approvato, nel 2024 la progettazione di fattibilità per la realizzazione anche di una nuova rotatoria al posto dell’incrocio tra via Puccini (SP 61 Variante di Porcari) e via Diaccio a Porcari.

Capitolo scuole: il nuovo Civitali-Paladini nello storico complesso trecentesco del S. Nicolao a Lucca dovrebbe essere pronto la prossima estate. In corso di realizzazione il nuovo padiglione del Liceo scientifico Vallisneri (11 milioni di euro) per il quale si stanno costruendo le fondamenta. All’Agrario di Mutigliano sono in stato avanzato i lavori dei nuovi laboratori (circa 2,8 milioni di investimento) e a breve partirà l’intervento di riparazione della copertura della palazzina annessa. All’Ite Carrara va avanti la ristrutturazione della palestra (3,5 milioni di euro) e partirà l’intervento sul blocco C. All’Istituto Fermi-Giorgi di Lucca, presso la succursale di S. Chiara, sono in corso di ultimazione i lavori degli ultimi due piani del complesso.