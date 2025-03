Nuovo parco urbano a Marlia. Sabato il sindaco taglia il nastro

Ci siamo. Arriva il taglio del nastro. Sabato, alle 15, sarà inaugurato il nuovo parco urbano di Marlia realizzato dall’amministrazione comunale nell’area compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli su un’area di circa 7mila metri quadrati, grazie ad una convenzione con i privati nell’ambito di un progetto di piano attuativo. Interverrà il sindaco Giordano Del Chiaro e parteciperanno la Filarmonica Catalani, la banda spettacolo "La Campagnola" e la Corale Santa Cecilia di Marlia. I bambini della scuola dell’infanzia "Collodi", nella frazione più popolosa, hanno realizzato alcuni disegni per colorare il parco che saranno esposti per l’occasione.

"Siamo davvero molto soddisfatti di mettere a disposizione della comunità di Marlia e, più in generale del territorio, una nuova, grande e bella area verde attrezzata, – afferma il sindaco Giordano Del Chiaro, – un parco ampio con caratteristiche innovative per la sua divisione in aree tematiche e l’attenzione alla salvaguardia della biodiversità che è stato pensato per il relax dei cittadini, il gioco dei più piccoli e l’attività sportiva all’aperto, oltre che come luogo di incontro e di aggregazione. Essendo situato in un’area strategica, vicino al mercato, all’asilo e alla chiesa parrocchiale, il parco urbano di Marlia rappresenta anche un elemento di cucitura fra le varie zone della frazione e in particolare con gli antistanti spazi ricreativi riqualificati della parrocchia. Invito tutti i cittadini a partecipare all’inaugurazione per condividere tutti insieme un momento di festa per la comunità". Il giardino pubblico, verrà servito da un parcheggio pubblico con 16 posti auto, integrato nel sito, poiché sarà pavimentato con il cosiddetto "prato armato", andando a ridurre l’utilizzo di asfalto e sarà separato dalla carreggiata da una aiuola green, assieme a numerosi nuovi alberi che saranno piantumati.

Il nuovo "polmone verde" è suddiviso in varie aree: un’area giochi attrezzata, un’ area relax, un’ area con attrezzi fitness e un piccolo parco sensoriale. In un primo momento il taglio del nastro avrebbe dovuto svolgersi entro Natale, poi si decise per gennaio 2025 per avere le scuole aperte e far partecipare gli alunni. Per ultimo ci si è messo il meteo, con settimane di pioggia. Adesso finalmente anche questo aspetto sembra essere risolto.

Massimo Stefanini