Nuovo parco pubblico di Marlia. Lavori in dirittura d’arrivo

In dirittura d’arrivo i lavori per la realizzazione del nuovo parco pubblico di Marlia situato nell’area compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli su un’area di circa 7mila metri quadrati grazie ad una convenzione con i privati nell’ambito di un progetto di piano attuativo. La prossima settimana sarà pronto il parcheggio pubblico con 16 posti auto a servizio del parco, della vicina scuola dell’infanzia e dell’intera

frazione. L’area di sosta sarà integrata nel parco, poiché sarà pavimentata con ‘prato armato’ andando a ridurre l’utilizzo di asfalto e sarà separata dalla carreggiata da un’auiola verde, che assieme a numerosi nuovi alberi che saranno piantumati già di una considerevole altezza ed irrigati grazie alla presenza di cisterne d’acqua sotterranee, di fatto rappresenterà il vero inizio del parco. Il parco sarà pronto ed inaugurato prima delle festività natalizie.

“Siamo davvero soddisfatti di mettere a disposizione della comunità di Marlia e più in generale del territorio entro Natale una grande e bella area verde attrezzata - afferma il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi -. Un ampio spazio pensato per il relax dei cittadini, il gioco dei più piccoli e l’attività sportiva all’aperto. La realizzazione di un polmone verde all’interno di questa popolosa frazione e di un parcheggio pubblico integrato nel parco è un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale e richiesto dai cittadini che presto quindi diventerà realtà“.

“Il parco dalle caratteristiche innovative per la sua divisione in aree tematiche e l’attenzione alla salvaguardia della biodiversità, è situato in un’area strategica, vicino al mercato, alla scuola dell’infanzia e alla chiesa parrocchiale e rappresenterà anche un elemento di cucitura fra le varie zone della frazione e in particolare con gli antistanti spazi ricreativi riqualificati della parrocchia. Con questo intervento che fa parte del più ampio progetto ‘Un parco per ogni paese‘, Marlia sarà così un paese più ‘verde’ e sempre più a misura di cittadino. Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il contributo destinato alla piantumazione delle alberature”. La nuova grande area verde, realizzata grazie ad un finanziamento di 315mila euro provenienti da fondi Pnrr a cui si aggiungono 75 mila euro provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la piantumazione di alberature e arbusti grazie al progetto di forestazione urbana denominato “Pianeta Terra – Alberi per il futuro” sarà suddiviso in varie aree tematiche.