Nuovo palazzetto dello sport Sindaco in missione a Roma Obiettivo reperire i fondi

Il sindaco Luca Menesini si è recato a Roma per capire come reperire i finanziamenti per il nuovo palazzetto dello sport. Ha parlato con Salvatore Sanzo (in foto l’incontro), pisano, ex olimpionico di scherma (medaglia d’oro ad Atene nel 2004 nel fioretto a squadre) e attuale dirigente della Società pubblica Sport e Salute SpA e membro del Consiglio Nazionale del CONI in rappresentanza degli organi territoriali. C’è ottimismo. Il Comune di Capannori parteciperà a diversi bandi. Quello ministeriale e quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sarà una struttura tecnologicamente all’avanguardia, con progetto già pronto, che sorgerà nei pressi del liceo Majorana e che verrà realizzato ex novo. I tecnici hanno consegnato gli elaborati. Erano state chieste tre integrazioni, tutte accolte. La prima era l’aumento della capienza. Si passerà dagli originari 500 posti previsti in un primo momento a 800, tutti a sedere. La seconda riguardava la necessità di dotare di una superficie maggiore l’area destinata ai servizi. Ad esempio, rispetto alla prima formulazione, verrà ampliata la zona che verrà adibita a bar. La terza riguardava la volontà di armonizzarsi, di adeguarsi al contesto circostante. Nessun estro creativo particolare. Forme semplici per un impianto che dovrà calibrarsi con il paesaggio. Si guarderà più alla funzionalità che all’estetica. Quali sono i prossimi passaggi?

L’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e quello allo sport, Lucia Micheli, illustreranno l’opera alle società sportive, in primis la Nottolini volley che milita in un torneo di ottimo livello e che magari in futuro potrebbe o salire ancora di categoria o anche ospitare eventi legati alla pallavolo nazionale.

Il parquet da gioco sarà omologato per la serie A. Nei successivi incontri i ministri del governo locale spiegheranno i dettagli ai cittadini. L’obiettivo è fare in maniera che l’intervento sia condiviso. All’interno dell’impianto, si potranno allestire anche spettacoli, concerti, kermesse di varia natura, anche se la corsia preferenziale è lo sport.

Ora siamo alla ricerca dei finanziamenti. Diverse le porte aperte: Fondazione Cassa di Risparmio (che ha sempre molta generosità per il territorio), Ministero, Regione. Senza contare che il Credito Sportivo ha siglato un accordo con la Banca Europea per 200 milioni di euro da destinare all’edilizia sportiva e alle relative infrastrutture. Nel frattempo si avvicina a grandi falcate il momento dell’inaugurazione per la Cittadella sportiva.

Massimo Stefanini