Nuovo ingresso per Borgo. Arriva l’ok della Provincia

Nuovo ingresso a Borgo a Mozzano. E’ arrivato, infatti, l’ok a procedere da parte della Provincia di Lucca, che materialmente condurrà i lavori. Al momento, sul tavolo, c’è il progetto preliminare da 700mila euro: progettazione che diventerà esecutiva nel corso del 2025 e che vedrà la posa della prima pietra tra il 2026 e il 2027.

"La necessità di realizzare un nuovo accesso al centro di Borgo a Mozzano - ha commentato il sindaco Patrizio Andreuccetti - è sentita da tutti e da molto tempo. L’attuale incrocio non regolamentato da semaforo è troppo pericoloso, così come tutta la zona non è sicura per chi la percorre a piedi. In questi mesi abbiamo lavorato con la Provincia di Lucca per dare l’ok al progetto: si tratta di un importantissimo passo in avanti per una viabilità più sicura e per snellire notevolmente il traffico in corrispondenza dell’ingresso a Borgo capoluogo. Il progetto, adesso, dovrà diventare esecutivo, seguendo il necessario iter tecnico per poter dare avvio al cantiere vero e proprio entro il 2027".

In sostituzione dell’intersezione attuale composta da tre rami, due della Lodovica e il terzo da via I Maggio, sarà realizzata un’ampia rotonda per favorire lo scorrimento dei veicoli e l’accumulo di traffico. Contestualmente saranno predisposti anche i marciapiedi, attualmente inesistenti, e verrà sostituito l’impianto di illuminazione pubblica con uno più moderno. La rotonda sarà completata con la predisposizione per la futura realizzazione del ponte sul Serchio tra Borgo e Mozzano e Anchiano.