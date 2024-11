Nuovo giudice in tribunale . Torna da Ragusa la dott. Frizzilio

Un nuovo innesto per il tribunale di Lucca, che ha visto tornare la giudice Antonella Frizzilio. Lucchese d’origine, stava prestando servizio al tribunale di Ragusa. La dottoressa Frizzilio ha iniziato la carriera nel ’96, assegnata alla allora pretura di Ragusa nel ’97. A maggio 2004 si è trasferita nella seconda sezione del Tribunale Penale di Firenze e negli anni 2005-2007 è stata in applicazione extradistrattuale presso il tribunale di Gela, anche con funzioni di giudice per le indagini preliminari. Rientrata a Firenze è stata assegnata a Pontassieve come magistrato, responsabile della sezione distaccata. Nel 2008 è stata trasferita al tribunale di Pistoia. A Lucca, nel 2010, per stare vicina alla famiglia per sostenere i genitori con problemi di saute, la giudice ha operato nella sezione civile del tribunale locale. Nel 2015 il trasferimento a Cagliari, e poi, dopo due anni, nel 2017 al tribunale di Pisa, dove è rimasta fino al 2020. In quell’anno si è trasferita a Ragusa, dove ha svolto funzioni monocratiche e collegiali. La giudice adesso ha preso nuovamente servizio presso il tribunale di Lucca, tornando a casa.