Nuovo consiglio alla Croce Verde. Borella confermato presidente

Tra conferme e nuovi innesti, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Croce Verde di Lucca, scaturito dalla consultazione elettorale dei Soci e delle Socie avvenuta domenica 25 febbraio. Il nuovo organo direttivo dell’Associazione, in carica per il triennio 2024-2027, ha confermato alla guida del Sodalizio di viale Castracani il Presidente uscente Daniele Massimo Borella (nella foto), Volontario della Croce Verde di Lucca dal 1988. Ad assisterlo, anche per questo triennio il Vice Presidente Massimo Perna. Nominati anche la Segretaria, Alessandra Baroni e il Direttore sanitario, dottor Michele Carmassi.

Il nuovo CdA vede un forte rinnovamento tra i propri Consiglieri: ben 7 su 13 sono infatti nuovi rispetto al precedente mandato, per una giusta combinazione tra continuità e cambiamento.

Di seguito, tutti i componenti dell’assise: Daniele Massimo Borella, Massimo Perna, Alessandra Baroni, Michele Carmassi, Moreno Andreotti, Roi Benedetti, Michele Camilli, Ilenia Cesaretti, Marino Lippi, Marco Malaspina, Piero Papalini, Andrea Paolinelli, Stefano Rosati. Tutta la Croce Verde di Lucca ringrazia i Consiglieri uscenti per l’impegno profuso e i risultati raggiunti, la Commissione elettorale per la gestione di questo momento di passaggio e augura al nuovo Consiglio un buon lavoro per questo triennio.