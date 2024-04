Nuovo centro del riuso. Arriva l’ok dalla giunta: "Importante per il territorio"

Approvato dalla giunta comunale di Gallicano, guidata dal sindaco Davis Saisi, lo schema di convenzione fra il comune di Gallicano e la Gea Srl, la società che si occupa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in Garfagnana, per dare vita a un nuovo centro del riuso che si occuperà prevalentemente di dare una seconda vita agli abiti usati. A disposizione un primo contributo di 25mila euro, pari a circa il 50% dell’importo complessivo preventivato per la realizzazione del progetto.

"Abbiamo ricevuto questo finanziamento - spiegano dall’amministrazione di Gallicano - in previsione di istituire sul territorio comunale un centro del riuso funzionale all’intercettazione e alla nobilitazione del rifiuto identificato al codice Cer 200110 "abbigliamento". Attualmente tale rifiuto viene gestito dalla Società Garfagnana ecologia ambiente srl che opera in 13 comuni, oltre a Gallicano anche a Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina, svolto in concessione da aziende che operano normalmente sul mercato degli abiti usati. La realizzazione del progetto è finalizzata a garantire il riutilizzo di materiali provenienti da tutti i 13 summenzionati comuni, capi che altrimenti sarebbero destinati a divenire rifiuto qualificato. Il nostro comune di Gallicano si impegna a mettere gratuitamente a disposizione un proprio immobile adatto alle finalità del progetto, a curarne il necessario adeguamento e a sostenere i futuri oneri legati al costo delle utenze. Inoltre, si farà carico dell’investimento iniziale per l’acquisto delle attrezzature specifiche per il lavaggio, la sanificazione, la riparazione, la stiratura, il confezionamento e la conservazione degli indumenti usati, come della realizzazione della necessaria impiantistica elettrica e idraulica e della messa a norma dell’edificio".

Sempre il comune di Gallicano, poi, provvederà a individuare un soggetto del terzo settore addetto alla raccolta degli abiti usati che potranno essere conferiti da tutti i cittadini della Garfagnana e della Valle del Serchio, alla sua esposizione e alla messa a disposizione degli indumenti usati in favore dei cittadini interessati a utilizzarli per fini non di lucro Una modalità per ridare vita agli indumenti usati e anche per dare anche una mano alle persone più fragili, trasformando il materiale in una risorsa, prevenendo così che lo stesso diventi un rifiuto.

