Nuovi uomini per vincere l’anemia da gol

Il fatto che la Spal abbia deciso di allenarsi a porte chiuse, la dice lunga sul clima che si respira dalle parti del Paolo Mazza e dintorni. Un punto in due giornate non soddisfa evidentemente l’ambiente biancoceleste, con la squadra di Dossena chiamata subito a rimettersi in moto per non perdere contatti almeno con la "pancia" del plotone. Nella stessa situazione si trova la Lucchese, che è ferma allo zero a zero di Pineto, dopo la sconfitta di rigore contro un Gubbio non certo trascendentale. Anche la squadra di Gorgone ha la necessità di fare risultato a Ferrara, per evitare di essere ulteriormente risucchiata verso la parte bassa della classifica, che comincia ad allungarsi.

Alla luce di quanto si è visto nelle prime due giornate, è evidente che il compito di Gorgone è soprattutto quello di aumentare la pericolosità in attacco, visto che ancora i rossoneri non hanno segnato un gol. E’ quindi probabile che lo stesso modulo tattico adottato fino ad oggi, il "3-4-2-1" debba essere rivisto, anche in considerazione che ora sono a disposizione sia Catanese a metà campo, che Sasanelli in attacco. Del resto lo stesso tecnico rossonero ha detto in modo chiaro di essere pronto a cambiare atteggiamento in base agli uomini che sono rimasti dopo la conclusione del mercato.

Il reparto che non soddisfa è oggettivamente quello avanzato, anche se bisogna riconoscere che spesso i supporti arrivati dai centrocampisti sono stati scarsi e discontinui. Ecco quindi la possibilità di vedere la squadra con un centrocampo a cinque (Quirini, Welbeck, Tumbarello, Catanese e Antoni o Visconti?) in appoggio ad un tandem che potrebbe essere composto dal neo arrivato Sasanelli ed ovviamente da Costantino. E’ altresì evidente che nessuno meglio di Gorgone, che vede i giocatori tutti i giorni, può scegliere quelli che in questo momento hanno le caratteristiche tecniche ed umane per rimettere in pista una "macchina" che possa avere un passo più spedito e soprattutto più prolifico, perché, in fondo, a contare è sempre e comunque il risultato. Risultato che è ovviamente alla portata della Lucchese, in una sfida dal sapore antico e che cade in un momento particolare per entrambe, che sono pienamente consapevoli di dover fare di tutto per evitare una nuova pericolosa fermata, anche se siamo appena alla terza giornata.

Crediamo, insomma, che il mister debba necessariamente rivedere uomini e modulo, sia in funzione degli ultimi arrivati, che del fatto che la Lucchese è una delle poche squadre a non aver segnato ancora un gol. Infine la Spal ha ingaggiato gli svincolati Bidaoui ed El Kaddouri, dopo il laterale Mignanelli dalla Juve Stabia.

Questa sera, infine, sotto la curva ovest si svolgerà la presentazione ufficiale della squadra ai tifosi.

Emiliano Pellegrini