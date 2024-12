Nuovi punti luce in arrivo. Anche nelle zone collinari

E luce sia. Arriveranno entro breve tempo dieci punti luce in località San Giuseppe, a Montecarlo, a breve distanza dal campo sportivo intitolato al borgo gemellato francese Althen des Paluds. La conferma arriva dalla determinazione numero 201 dell’area gestione del territorio da parte del Comune. L’investimento dell’Ente di via Roma è di circa 25 mila euro. La zona in questione era sprovvista di lampioni e da tempo i cittadini avevano segnalato l’esigenza, anche per una questione di sicurezza. La strada è via di Montecarlo che si snoda tra le colline: arrivando dal capoluogo punta in discesa verso l’impianto sportivo per poi risalire rapidamente tra i vigneti. Con l’eccezione dello stadio, dotato di sua illuminazione, erano diverse le zone dove invece regnava l’oscurità.

Pedoni e ciclisti ovviamente i più esposti al pericolo durante le ore notturne. Nel corso degli anni si sono verificati anche incidenti gravi, come un mortale nell’agosto del 2017 quando un uomo di 64 anni venne investito e ucciso da una vettura mentre passeggiava dopo il tramonto. Ma.Ste.