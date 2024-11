Nuovi lavori di riqualificazione per le strutture del Foro Boario

Il Comune annuncia l’avvio dei nuovi lavori di riqualificazione del Foro Boario, punto di riferimento per le politiche giovanili e per l’aggregazione culturale cittadina. In occasione dell’inizio delle opere, si sono recati sul posto l’assessore alle politiche giovanili Cristina Consani, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e il presidente della Commissione dei lavori pubblici Marco Santi Guerrieri, confermando l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione di questo importante spazio per la comunità giovanile.

Il progetto, che secondo il crono programma approvato sarà completato entro marzo 2025, è stato suddiviso in tre lotti di intervento. Il Lotto 1, già appaltato e in fase di esecuzione, prevede la bonifica del manto di copertura tramite nuovi pannelli coibentati, l’installazione di un moderno impianto di rilevazione incendi, la ritinteggiatura delle facciate e la sostituzione del controsoffitto. Il Lotto 2, in attesa di gara, prevede la sostituzione della caldaia con moderne pompe di calore e la revisione completa dell’impianto di climatizzazione, per garantire maggiore efficienza e sostenibilità. Il Lotto 3, anch’esso in attesa di gara, prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, volto a migliorare l’efficienza energetica della struttura.

Questi interventi rappresentano un investimento strategico per restituire alla città un Foro Boario rinnovato e moderno, pronto ad accogliere le attività giovanili in un ambiente sicuro, efficiente e sostenibile. L’amministrazione invita quindi tutta la cittadinanza a seguire i progressi di questi lavori, che contribuiranno a rendere il luogo sempre più accogliente e centrale per la vita sociale e culturale dei giovani lucchesi.