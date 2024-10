Nuove sfide per il Gruppo Eurovast. Umberto Romano è vicepresidente

Umberto Romano nuovo amministratore delegato e vicepresidente del gruppo Eurovast, da 30 anni leader nella produzione tissue, ad uso igienico, realtà ormai consolidata in Europa con cinque cartiere, cinque stabilimenti di trasformazione, 300 dipendenti, presente sul mercato con il brand Suprema, Fior di Carta Lifestyle, Bravo, Buffalo e By Fior Di Carta Lifestyle per rispondere ai bisogni dei consumatori.

Una nomina, quella di Umberto Romano, nel segno della continuità, del consolidamento e della crescita aziendale. Definito il percorso futuro, mirato a perseguire la mission di innovare, crescere e consolidare il Gruppo. "La nomina di Umberto come vicepresidente e CEO - dichiara il presidente Vincenzo Romano - rappresenta il prosieguo del progetto imprenditoriale iniziato da me oltre trenta anni fa che si è concretizzato nel tempo fino ad essere uno tra i principali player del settore del tissue, con la nostra realtà aziendale che conta dieci stabilimenti (cinque cartiere e cinque siti produttivi), oltre 300 persone ed un Gruppo in costante crescita, non solo sul territorio italiano, ma anche in Europa, a Liverpool nel Regno Unito e ad Oss in Olanda". "La leadership - aggiunge - , l’esperienza e la visione strategica di Umberto saranno preziose per la visione futura dell’azienda e si affiancheranno alla mia carica di presidente rafforzando la nostra strategia e conferendo maggior vigore al Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione è stato rafforzato di competenze essenziali per il raggiungimento di altri importanti traguardi". Fin qui Vincenzo Romano. "Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo - aggiunge il nuovo Ceo, Umberto Romano - e mi avvicino a questa nuova nomina con molto rispetto. La crescita e l’evoluzione del settore ci portano quotidianamente nuove sfide e le priorità saranno dettate dal nostro piano industriale che mira alla crescita in modo sostenibile, concreto e attuale, rafforzando la nostra presenza sul mercato grazie al contributo di tutta la nostra squadra".

Molti prodotti dell’azienda sono nati per rispondere ai bisogni dei consumatori in modo innovativo, sviluppando prodotti originali, pratici ed ecosostenibili per l’uso quotidiano. La Tovaglietta, brevettata nel 2011, ad esempio ha rivoluzionato il mondo dei prodotti usa e getta diventando un must e nel 2020 la carta igienica Suprema è stata eletta prodotto dell’anno.

Ma. Ste.