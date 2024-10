Nuove concessioni, scadono i termini

Il Comune e Lucca Riscossioni e Servizi ricordano che il 31 ottobre è la data ultima per poter fare richiesta di una nuova concessione per i passi carrabili dopo l’approvazione del nuovo regolamento da parte del Consiglio comunale ad agosto. I cittadini entro il 31 ottobre possono scegliere se comunicare la rinuncia alla vecchia concessione o fare richiesta per la nuova nuova che prevede il pagamento di un canone annuale di 24 euro al metro lineare.

Dopo tale data, come già ricordato, in assenza di rinnovo, lo spazio davanti a cancelli e accessi potrà essere adibito a nuovi parcheggi pubblici e non potranno essere utilizzati in modo improprio i vecchi divieti di sosta relativi alle vecchie concessioni che dovranno necessariamente essere eliminati. Inizieranno infatti controlli su tutto il territorio e per chi prosegue a utilizzare cartelli di divieto di sosta vecchi o abusivi partiranno le sanzioni. Tutti i moduli per le richieste possono essere scaricati sia dal sito del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it ) che dal sito di Lucca Riscossione e Servizi all’indirizzo www.lrservizisrl.it; oppure sarà possibile ritirare la modulistica direttamente alla sede di Lucca Riscossioni e Servizi srl in via G. Bigongiari 41 3° piano – ufficio Passi carrabili.

Coloro che non volessero rinnovare la concessione, dovranno compilare il relativo modulo di disdetta e riconsegnare fisicamente il cartello all’ufficio strade e progettazione del Comune di Lucca. Info, 0583.1971482, e-mail [email protected]