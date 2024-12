Nuova sfida in campo tra genitori della Pascoli all’impianto di Mugnano

Si è svolta sotto un cielo stellato e con una temperature rigidissime la Terza Sfida partita di calcetto tra genitori 2 C scuola primaria Giovanni Pascoli centro storico all’impianto della Perini Mugnano di Alberto Francesconi grande ex bomber della lucchese e con piccoli tifosi al seguito. E’ finita 8 a 4 per la squadra dei “corridori”, tutto nel segno del divertimento. Dopo una bella doccia calda tutti al ristorante Casina delle Rose dal mitico Marcone locale accogliente e super caldo. La prossima sfida è già lanciata per giovedì 12 dicembre con spumante e panettone in campo.