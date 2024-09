Nuova raccolta di firme per il Casinò

A cura del gruppo FAI Media Valle, di recente costituitosi, si è svolto un incontro pubblico avente per oggetto il sostegno alla proposta avanzata dal comitato "Uniti per il Casinò" e del Fai stesso con lo scopo di intraprendere una campagna di promozione del Casinò Municipale di Ponte a Serraglio come "Luogo del cuore". La riunione ha visto la partecipazione di cittadini, commercianti, operatori turistici, presente anche il presidente della Pro-Loco di Bagni di Lucca Daniel Citti. L’incontro è stato coordinato da una delegazione del Fai Media Valle e condotto dalla capogruppo Agnese Benedetti con la collaborazione dei membri territoriali Damiano Contrucci, Francesca Buonamici, Nicolò Castiglioni, Andrea Santini e Sara Fanelli. Nel contempo è stato dato il via ad un’ulteriore raccolta di firme per sostenere la proposta riguardante il casinò, firme che potranno essere apposte dagli interessati su moduli rilasciati nei negozi di Bagni di Lucca, on line tramite apposito link che sarà diffuso via social o sul sito del Fai provinciale. "Al momento - spiega Agnese Benedetti - il Casinò si trova al 50° posto della graduatoria nazionale Fai, mentre in Toscana è 7° in classifica. Basta un piccolo sforzo nella raccolta firme per raggiungere l’obiettivo, vale a dire la possibilità di ottenere un finanziamento ad hoc destinato al recupero e alla valorizzazione dello storico edificio".

Marco Nicoli