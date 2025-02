Nudo davanti a Porta Elisa mentre passano gli studenti. Giovane finisce in psichiatria

Un brutto episodio ha visto coinvolto un richiedente asilo nella mattinata di ieri e si è concluso con l’arrivo di Polizia e ambulanza e un ricovero in psichiatria al San Luca. All’altezza di Porta Elisa, poco dopo le 8, proprio nell’orario di ingresso delle vicine scuole medie Carducci, un ventiseienne originario della Nigeria che di solito bivacca in zona e passa anche la notte sotto le arcate della porta ottocentesca ha pensato bene di denudarsi davanti a tutti, compresi i bambini che passavano da lì per recarsi a scuola prima del suono della campanella.

Una sconcertante “passerella“ sotto la pioggia senza alcun indumento, con l’eccezione delle scarpe ancora ai piedi, che non è certo passata inosservata: prima lungo viale Pacini, poi davanti a Porta Elisa davanti a decine di passanti. Il giovane, in evidente stato confusionale, è rimasto poi seduto fuori dalla Porta sino all’arrivo di un’ambulanza e di una pattuglia della Polizia, poco prima delle ore nove, avvertita da alcuni genitori preoccupati e increduli per quanto stava accadendo sotto i loro occhi.

Il ventiseienne nigeriano, non senza qualche difficoltà, è stato coperto con un lenzuolo termico e poi accompagnato subito dopo al pronto soccorso del San Luca e quindi in psichiatria per gli accertamenti del caso. Il giovane da tempo staziona giorno e notte sotto un’arcata pedonale di Porta Elisa rifiutando qualsiasi aiuto e l’offerta di un dormitorio.