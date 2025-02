Nozze International Paper e DS Smith. Una fusione che fa sperare la Piana

PORCARIIl dado è tratto. International Paper e DS Smith, due dei principali produttori di imballaggi sostenibili e cartone in polpa di cellulosa, hanno unito le forze nei giorni scorsi per creare un nuovo leader mondiale nelle soluzioni di imballaggio sostenibile. Una fusione che era nell’aria. Ds Smith, una multinazionale del comparto cartario, ha due stabilimenti a Porcari, quello di produzione in via del Frizzone e quello di trasformazione ubicato nella frazione di Rughi. Vedremo se dopo questa operazione ci saranno sviluppi occupazionali positivi per le fabbriche della Piana.

A prima vista l’intesa potrebbe apparire come una speci di "Dialogo sopra i massimi sistemi", operazioni in grande. Ma il rafforzamento è fondamentale per l’azienda che ha due fabbriche a Porcari, perché la fusione potrebbe tradursi in nuovi investimenti e quindi ulteriore forza lavoro.

Secondo International Paper, "unendo i punti di forza e le capacità delle due attività i clienti saranno serviti ancora meglio per un servizio più reattivo ed efficiente, con l’esperienza come valore aggiunto. Altro punto forte quello dell’innovazione, con ricerca di ogni nuova opportunità per creare soluzioni concrete. La sostenibilità è un punto di forza fondamentale, per le sfide che avranno un impatto sulle generazioni future, con la tutela delle foreste, per mantenersi custodi responsabili dell’ambiente e una forza positiva per le comunità". Fin qui International Paper.

Gli azionisti di International Paper avevano precedentemente approvato l’emissione di nuove azioni ordinarie alla negoziazione sul mercato principale della Borsa di Londra, emissione legata all’offerta della società per acquisire DS Smith. Questo è un passo che è visto come una espansione strategica delle operazioni di International Paper nel mercato globale degli imballaggi.

La transazione era stata raccomandata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società per ridefinire le sue dinamiche di mercato e rafforzare la presenza globale nel settore degli imballaggi sostenibili. Difficile capire adesso gli effetti che potrà avere questo "matrimonio" sui dipendenti e sul territorio della Piana lucchese, ma in ogni caso è senza dubbio una importante novità.

Massimo Stefanini