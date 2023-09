Novità nel consorzio Castanicoltori Benedetti eletto presidente Subito all’opera il direttivo

Federico Benedetti, giovane ventunenne di Verni di Gallicano è il nuovo presidente dell’Associazione Castanicoltori Garfagnana, di cui tra l’altro il padre Antonio era stato fondatore insieme a Ivo Poli nel 1997. Benedetti succede a Stefano Bresciani, storico presidente che ha guidato l’ Associazione Castanicoltori per tanti anni. Vice presidente è stato eletto Ivo Poli di Vizzano di Molazzana e segretario-cassiere Stefano Bresciani di Sassi. Completano il nuovo consiglio direttivo Stefano Pioli di località Medicina di Castiglione, Gian Battista Santini di Castiglione, Nicola Catoi di località Muriccio di Casciana di Camporgiano, Gioele Chesi di località Sulcina di Corfino, Luca Pelliccia di Verni di Gallicano, Fabio Puppa di località Le Pozzatelle di Castiglione, Mario Pioli di Isola di Castiglione. Il rinnovo del Consiglio dell’Associazione Castanicoltori era necessario anche per riprendere in pieno l’attività associativa e il contatto tra i soci dopo la frenata imposta dai lunghi mesi per la recente pandemia. Comunque già dal 2022 in Garfagnana c’è stato un ottimo ritorno alla produzione di Farina di castagne, stimata in circa 1200 quintali, oltre a circa 1100 quintali di castagne verdi vendute.

All’assemblea dei castanicoltori ha partecipato anche il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi che, dopo le relazioni del presidente uscente Stefano Bresciani e di Ivo Poli presidente dell’associazione Città del Castagno, ha espresso l’interessamento da parte dell’Unione Comuni a sostenere eventuali progetti sulla castanicoltura e sulla valorizzazione del territorio. L’intervento di Tagliasacchi è stato decisivo anche per rimettere in moto interesse e entusiasmo tra i castanicoltori presenti tra cui molti giovani, diversi dei quali sono stati eletti nel nuovo Consiglio direttivo, con grande soddisfazione del presidente Tagliasacchi e degli storici dirigenti dell’Associazione, che da tempo auspicavano il ricambio generazionale con l’arrivo alla guida della stessa dei giovani castanicoltori e produttori.

I nuovi componenti del Direttivo si sono messi subito all’opera prendendo in esame le varie azioni da intraprendere in questo periodo ormai vicino al nuovo raccolto.

Dino Magistrelli