“Notte Nera“ a Pescaglia, successo. Oltre 30 squadre e 150 giocatori

Successo della Notte Nera. Oltre 30 squadre e circa 150 giocatori hanno partecipato alla 15esima edizione del gioco di ruolo interattivo sui vampiri di Sarcanyra, targato Halloween Celebration, andata in scena tra sabato e domenica notte. Oltre 150 i concorrenti partecipanti, provenienti da tutta Italia, che divisi in squadre hanno interpretato oltre 30 Famiglie di Vampiri chiamate a cercare di riportare in luce il Codice di Salvezza, indagando e snodandosi in mille peripezie tra enigmi da risolvere e prove da sostenere, interagendo con strani esseri e creature pericolose.

Oltre 70 attori della compagnia Anonima Teatranti hanno dato vita a 25 scene disposte nell’intero centro storico di Pescaglia, mentre il pubblico assisteva affascinato, allietato anche dalle note musicali di un Concerto Magico (nella piazzetta del Municipio) rivolto a tutti i visitatori non giocanti. La Notte Nera è stato uno dei molti eventi del format Halloween Celebration 2024 che già da qualche anno si è aperto totalmente al territorio della Lucchesia coinvolgendo appunto il Comune di Pescaglia, il Comune di Bagni di Lucca con lo Shelley Project ed altri numerosi Comuni della Lucchesia attraversati dalla prima edizione di MysteryCar, nonché il Comune di Capannori nell’incantevole scenario di Villa Reale di Marlia con il percorso horror Misterica, svoltosi nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 ottobre e con l’evento clou, Halloween Celebration Carnival di giovedì 31 ottobre, una serata davvero speciale che ha visto coinvolti oltre 400 artisti tra cui i Krampus di Val di Fiemme.

La Notte Nera è una produzione NERO creativelab e Loga Studio Art Vision, che organizzano la manifestazione sotto la direzione artistica di Stefano Nannizzi.

