Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaNotte di note con Il Rossignolo. Al Festival Serchio delle Muse
10 set 2025
MARCO NICOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Notte di note con Il Rossignolo. Al Festival Serchio delle Muse

Notte di note con Il Rossignolo. Al Festival Serchio delle Muse

Suggestivo concerto dell’ensemble di flauti e clavicembalo nella Chiesa di San Francesco .

Suggestivo concerto dell’ensemble di flauti e clavicembalo nella Chiesa di San Francesco .

Suggestivo concerto dell’ensemble di flauti e clavicembalo nella Chiesa di San Francesco .

Una serata dalla quale uscire arricchiti, sia per la qualità della proposta artistica che per la spiritualità del luogo. Il festival "Serchio delle Muse" è tornato domenica sera a fare tappa a Borgo a Mozzano con un suggestivo concerto all’interno della Chiesa di San Francesco a fare da cornice al Grand Tour dell’ensemble "Il Rossignolo" composto dai musicisti Martino Noferi (flauto dolce, oboe), Marica Testi (flauto traversiere), Antonio Aiello (violino) e Ottaviano Tenerani (clavicembalo).

Nel concerto sono stati eseguite musiche di compositori internazionali. È l’esempio del compositore tedesco Sebastian Bodinus, di cui sono stati eseguiti tre brani di chiara contaminazione italiana e del noto compositore tedesco-inglese Georg Friedrich Händel che ha scritto meglio di tutti nella nostra lingua, pur non essendo italiano, e di cui l’ensemble ha riprodotto una sonata per flauto dolce, violino e clavicembalo.

Presente il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreucetti, che ha dichiarato: "Abbiamo avuto modo più volte di condividere in questo spazio la bellezza della musica con il Serchio delle Muse. Ci tengo a ricordare il Maestro Luigi Roni per l’amore nutrito verso i nostri borghi che ha saputo valorizzare attraverso questa rassegna. Congratulazioni all’Associazione che oggi porta avanti, con passione ed impegno, l’iniziativa".

A fine esibizione, sia l’Associazione Musicale "Serchio delle Muse" che il Governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano Gabriele Brunini hanno consegnato un omaggio agli artisti invitando poi gli spettatori a prendere parte ad un momento conviviale nel chiostro.

Si ricorda che il festival è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, dalle aziende e dai media partners, dalle Istituzioni dell’Unione dei comuni della Media Valle, della Provincia e della Regione Toscana.

Marco Nicoli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata