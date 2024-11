Nottata di danni e paura. Forte vento in Valle. Spazzati via alcuni tetti e alberi schiantati

Una nottata di maltempo, una nottata di pioggia e soprattutto di forte vento che ha creato non pochi disagi ed anche un po’ di paura nel comune di Barga, quella del 22 novembre scorso. Sicuramente per la grossa porzione del cedro del Libano di Piazza Pascoli, quello più vicino alla scuola materna, diversi metri di altezza ed una bella circonferenza del fusto, che si è abbattuta al suolo, sfiorando la vetrina del negozio di ortofrutta di via Mordini, frantumando una panchina in pietra e ferro e piegando due lampioni della piazza. Per fortuna nessun danno all’attigua scuola materna ed alle case che si affacciano sulla piazza. Per quanto riguarda Piazza Pascoli, rimarrà transennata ed interdetta al passaggio per alcuni giorni, fino a quando non saranno fatte tutte le verifiche di stabilità della pianta e di sicurezza. Il mercato di oggi, sabato, per quanto riguarda i banchetti presenti nella piazza, vedrà uno spostamento degli stessi in altri stalli.

Per tutta la nottata diversi gli interventi per rimuovere delle strade comunali e provinciali gli alberi caduti. Altra situazione difficile si è verificata a Fornaci dove diversi danni il vento li ha causati in piazza IV Novembre dove si stava allestendo il villaggio di Babbo Natale e la pista di pattinaggio. Le casine in legno sono state tutte scoperchiate e ci sono stati altri danni all’illuminazione ed all’impianto della pista. Danni anche ad una abitazione in via della Repubblica, dove sono stati scardinati i pannelli solari poi caduti sul terrazzo sottostante.

Diversi i tetti delle case danneggiati in tutto il comune, con le tegole volate via. Alberi caduti poi sulla Filecchio – Tiglio, sulla strada di San Pietro in Campo, in Val di Vaiana, tra Mologno e Gallicano, sulla strada del Piangrande con la caduta di una grossa pianta che ha richiesto diverso tempo per la rimozione, con l’intervento anche dei vigili del Fuoco. Chiusa ma poi riaperta anche la provinciale di Loppia. La circolazione ha subito più o meno momentanei disagi, ma i collegamenti, pur se con qualche difficoltà dovuta al tanto materiale caduto sulle strade, tra foglie e rami, è stata ripristinata al più tardi nella mattinata di ieri. Nel comune di Barga disagi anche per i blackout elettrici.

Luca Galeotti