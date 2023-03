Notizie in formato digitale Una promozione speciale

Un modo semplice e immediato per essere aggiornato ogni giorno – attraverso l’edizione digitale de La Nazione – sulle notizie nazionali e su quelle della tua città attraverso un quotidiano storico e autorevole, radicato nel proprio territorio di riferimento, sempre al passo con i tempi.

Un’opportunità dunque da non perdere, quella prevista dall’offerta speciale dedicata alla Festa del papà.

Si tratta di una promozione a tempo limitato, valida solo per due giorni, oggi e appunto domani, il 19 marzo, per sottoscrivere un abbonamento trimestrale all’edizione digitale de La Nazione con uno sconto del 55%, ovvero con un costo finale di 24,90 euro, senza nessun vincolo di durata, con possibilità di disdire quando si vuole e prezzo in promozione bloccato per 12 mesi.

Ma c’è di più: l’offerta per la Festa del papà che La Nazione riserva ai propri lettori comprende condizioni di assoluto favore: chi sottoscrive l’abbonamento per tre mesi all’edizione digitale del quotidiano - sfogliabile su Pc, tablet e smartphone - potrà beneficiare non solo del maxi-sconto di sottoscrizione, ma avrà anche accesso illimitato a tutti i contenuti dei siti www.lanazione.it, www.ilrestodelcarlino.it, www.ilgiorno.it, www.quotidiano.net senza pubblicità.

Un vero e proprio premio riservato a chi vuole essere aggiornato su quello che accade, avere sempre a portata di mano, in modalità digitale, il proprio quotidiano ed essere protagonista in un mondo - quello dei media - in rapidissima evoluzione, dove carta stampata e giornale digitale si integrano con un solo obiettivo: fornire un’informazione corretta e autorevole, ma soprattutto in grado di offrire ai lettori gli strumenti per farsi un’opinione personale sia sui grandi fatti nazionali, che sulla notizie di cronaca locale, le quali da sempre rappresentano uno dei punti di forza della nostra testata.

In particolare si può sottoscrivere l’abbonamento trimestrale al nostro quotidiano in promo digitando su www.lanazione.itpromo-papa, dove si può essere indirizzati anche inquadrando il Qr Code pubblicato qui accanto.