“Norme più agili e pragmatiche“. Urbanistica, Cecchini difende le scelte

"Dopo aver verificato le limitate risorse disponibili, è stato deciso di dare priorità assoluta all’approvazione del Piano Operativo entro il termine di scadenza, per chiudere la fase di progettazione prevista dalle normative nei tempi stabiliti, non incorrere nella salvaguardia e avere la possibilità di attuare le successive varianti con tempi e procedure semplificate rispetto alle attuali". Lo ricorda in una nota il consigliere comunale di maggioranza Elvio Cecchini, fino a pochi mesi fa consigliere delegato dal sindaco sulla materia.

"Il Piano Operativo adottato – spiega Cecchini – è stato modificato, per quanto possibile, mediante la valutazione delle osservazioni prodotte, col fine di organizzare un impianto normativo più agile e pragmatico, che tenesse conto delle dinamiche dei processi realizzativi, delle esigenze produttive, funzionali, strutturali e impiantistiche, nonché delle istanze innovative del settore edile, offrendo quelle certezze procedurali in grado di favorire la programmazione della riqualificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e di attivare la ripresa dell’attività edilizia nel rispetto dei caratteri storico architettonici ed ambientali, in coerenza con le prescrizioni del Piano Strutturale".

Per Cecchini, alcune criticità sono state risolte. "Il Piano adottato non consentiva di effettuare interventi ottimizzati di trasformazione edilizia in rapporto con le esigenze di adeguamento del patrimonio edilizio esistente – ricorda – perché non prevedeva la possibilità di demolire e ricostruire (sostituzione edilizia) i fabbricati di recente costruzione privi di valenza storica testimoniale. La possibilità di demolire e ricostruire gli edifici recenti, a fine vita o non più utilizzabili, consente di rinnovare con minor costo e maggior efficienza il patrimonio edilizio esistente e la modifica della sagoma e della posizione del fabbricato nell’ambito del lotto offre possibilità progettuali per riqualificare e rifunzionalizzare le aree edificate. Il piano non permetteva, inoltre, di riaprire finestre tamponate nei prospetti degli edifici del centro storico o di realizzare residenze al piano terra degli edifici. Limitava senza ragione o per eccessivo intento conservativo le possibilità di riuso del patrimonio edilizio esistente, anche quello storico, non consentendo di effettuare ragionevolmente le modifiche necessarie, che sono richieste dalle normative e dalle esigenze attuali". Cecchini ricorda come tutte le variazioni che è stato possibile apportare, in relazione alle osservazioni degli Ordini professionali, degli Enti e dei privati, sono state introdotte con le controdeduzioni degli uffici ed approvate dal consiglio comunale.

"Secondo il programma indicato dal sindaco – conclude – dopo l’approvazione definitiva del Piano sarà avviata una nuova fase di progettazione urbanistica, che comporta l’avvio di un processo partecipato di condivisione politica per individuare gli obiettivi di trasformazione della città, da attuarsi in un medio lungo periodo con la messa a sistema della perequazione edilizia con l’individuazione delle soluzioni procedurali e finanziarie per attuarla".