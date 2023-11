Nono premio mondiale in dieci anni

Quarta nel mondo, migliore in Italia: è questa la straordinaria prestazione della concessionaria Nissan CFL di Lucca che si è aggiudicata per la terza volta consecutiva, la nona in totale, il Nissan Global Award, il premio che Nissan mette in palio in tutto il mondo tra le sue concessionarie. Un risultato che è frutto non solo del lavoro di vendita, ma anche di post vendita e dell’officina dell’azienda che è stato celebrato nella giusta cornice, ovvero all’interno dell’area Foodmetti di piazza San Romano, uno dei poli di questa edizione di Lucca Comics and Games. Di tutta la rete mondiale di Nissan, pari a 4.000 concessionarie, solo 160 vengono premiate annualmente con questo riconoscimento, consegnato nove volte negli ultimi dieci anni all’azienda lucchese.

"Siamo da 33 anni con Nissan e solo con loro - ha ricordato con emozione il titolare della concessionaria, Alessandro Quirini - il nostro è un negozio reale, non virtuale, non è uno shop on line, ma che ha saputo resistere e adeguarsi ai cambiamenti sempre però privilegiando il rapporto umano. “Se non sapete sorridere, non aprite un negozio“, recita un proverbio orientale. Continuiamo a fare squadra a distanza di anni, ed è una squadra che sa tenere il passo e già siamo concentrati sui prossimi obiettivi". Cfl è risultata anche la concessionaria italiana con la più alta quota di mercato, pari al 4,5%, del gruppo Nissan Italia e undicesima come volume sempre a livello nazionale.

Di più: solo tre concessionarie al mondo vantano un numero di premi superiore alla realtà lucchese, una è in Australia (con 15 Global Award), una in Spagna (con 12) e una negli Usa (con 10). Cfl dunque è a tutti gli effetti l’ennesima eccellenza del territorio lucchese, come ha ricordato con orgoglio il presidente di Nissan Italia Marco Toro che è venuto a consegnare di persona il premio per il terzo anno consecutivo.

Fabrizio Vincenti