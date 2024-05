"Non solo record, questo è un gruppo straordinario"

Eroici. Così li ha definiti mister Venturi. I giocatori del Tau confezionano l’ennesima impresa di una stagione fantastica e riescono anche a sfatare il tabù del Malservisi Matteini, uno stadio dove erano arrivate, tra campionato e Coppa Italia, tre sconfitte in fila negli ultimi due anni. La piccola Altopascio come il villaggio gallico dei fumetti di Goscinny e Uderzo che teneva testa e batteva la grande Roma.

Il Tau supera città come Gavorrano e duella con le big deluse del campionato. Adesso se la vedrà in finale play-off contro il Grosseto, domenica prossima, orario da stabilire. Si giocherà allo stadio Zecchini del capoluogo maremmano perché i torelli sono arrivati terzi e hanno superato in semifinale il Livorno, quarto. Anche in questa circostanza si gioca dunque sul terreno della formazione che ha avuto il miglior piazzamento in regular season. Il Tau, quinto in campionato, ci spera, anche perché ha già vinto a Grosseto sia in questa stagione sia in quella passata.

Anche se la cabala non basta, servirà un’altra gara da incorniciare. Molti altopascesi saranno presenti. La formazione amaranto ha semplicemente giocato la partita perfetta contro gli amiatini. Ricordiamo che il Folgav, il Follonica Gavorrano, era partito per vincere il campionato, poi invece conquistato dalla Pianese. I gol di Bruno, Antoni e del giovane Piccini hanno annichilito i quotati avversari. Un trionfo che parte dalla volontà di crederci. Una notevole soddisfazione da parte della società, che considera questo step un passaggio graduale per altri ambiziosi traguardi, dopo la salvezza del 2023. Mister Venturi è ovviamente felice della prestazione.

Ha definito i giocatori come eroici, quanto è stato difficile il successo di Gavorrano?

"Sì, per certi versi lo sono stati perché non era facile sul loro campo misurarsi contro una compagine che era partita per vincere il campionato, non dimentichiamolo. Abbiamo approcciato bene il confronto e devo fare i complimenti a tutto il gruppo, a coloro che hanno cominciato la partita e a quelli che sono subentrati facendosi trovare pronti. Volevamo proporre un match offensivo, anche perché il pareggio non ci sarebbe servito, ma ci sono anche gli avversari, dopo il vantaggio nostro c’è stata una fase in cui abbiamo sofferto perché i maremmani possono metterti sotto con il palleggio".

Il 3-1 ha suggellato una gara perfetta?

"Senza dubbio, se non giochi così in questi match non ne esci, loro anche molto esperti. Oltre ai numeri, i record, il Tau è anche valori morali di un gruppo straordinario".

Per il Tau, secondo miglior attacco di questo campionato e primo in trasferta, ottava vittoria esterna della stagione. Il Folgav in casa ha perso in tutto il torneo solo una volta e mai aveva incassato tre reti a domicilio. E adesso avanti con il Grosseto, già battuto più volte.

Massimo Stefanini