Non solo dischi. Quattro incontri allo Sky Stone

Per i mercoledì allo Sky Stone & Songs, altri quattro nuovi incontri del ciclo ‘Wednesday Break My Heart’ e si parlerà di Madame, dei My Bloody Valentine, Jackson Browne e Halsey. Si inizia il 3 aprile, con Massimiliano Poggi che parlerà di Madame e del suo album ‘L’Amore’, secondo disco in studio di Madame, pubblicato lo scorso anno, sulla scorta del successo sanremese della cantante che si era presentata in gara con il brano ‘Il bene nel male’, classificato settimo. Questo è il lavoro che ha fatto conoscere Madame sia come autrice, sia come interprete e che l’ha consacrata come una delle più interessanti realtà musicali presenti oggi sulla scena italiana, nonostante la sua giovanissima età.

Si prosegue il 10, quindi, con ‘Loveless’ dei My Bloody Valentine, raccontato da Andrea Bernardo: pubblicato nel 1991, è il secondo album della band irlandese ed è caratterizzato da un suono ricercato, che si basa sul sound caotico e rimbombante della chitarra, campionamenti e sul cantato pressocché impercettibile. ‘Loveless’ è considerato dalla critica uno degli album più significativi dello shoegaze, nonché uno dei dischi più influenti e importanti degli Anni Novanta, tanto da aggiudicarsi la 73esima posizione nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone. Il terzo appuntamento di aprile, il 17, sarà dedicato a ‘Running on Empty’ di Jackson Browne, illustrato da Guido Natalini.

Questo è il quinto album in studio del cantautore americano, che raggiunse la terza posizione nella classifica di Billboard, dove rimase per 65 settimane e ha ricevuto due nomination ai Grammy Award del ‘79. Aprile si chiude con l’ultimo mercoledì, il 24: lo spazio dello Sky Stone sarà occupato da Joshua Scalici che parlerà di ‘Manic’ di Halsey, pubblicato nel 2020 dalla Capitol Records. Trainato dall’uscita del singolo ‘Without Me’. Tutti gli incontri sono a ingresso libero dalle 18. Per partecipare basta contattare lo Sky Stone & Songs e dire di quale album si vuole parlare: alla prima data disponibile si verrà inseriti nel calendario mensile degli incontri (0583/491389).