Non si ferma la protesta degli studenti. Assemblee e striscioni per ribadire la lotta

Continua l’occupazione nelle tre sedi del liceo artistico Passaglia. Da martedì mattina, gli studenti protestano contro l’inefficienza del sistema scolastico. L’inadeguatezza degli strumenti di insegnamento, la gestione generale degli spazi e la mancata manutenzione della struttura, hanno portato i ragazzi a rimanere fermi sulle proprie posizioni: non è prevista una data di scadenza della protesta ma, anzi, sostengono di voler proseguire fino a quando possibile. Non è da escludere che sabato si tenga una manifestazione in città. I giovani si destreggiano fra assemblee, riunioni e confronti continui, così da rendere le loro giornate produttive e rivolte ad una totale consapevolezza del mondo che li circonda. Non mancano, infatti, striscioni fuori dall’edificio con frasi contro la guerra, ingiustizie lavorative e malcontenti studenteschi. Oggi alle 14,30, infine, è previsto l’incontro in Provincia chiesto dagli studenti per parlare soprattutto delle condizioni degli edifici in cui è dislocata la scuola.

Flaminia Pardini