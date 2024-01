"Non potrebbe esistere se non a Lucca"

Il direttore artistico di Lubica, Emiliano Galigani, parla della manifestazione di quest’anno con particolare orgoglio. Tracciandone il percorso di crescita, organizzativa e culturale: "Oggi la manifestazione è conosciuta e frequentata da artisti e persone comuni che possiamo affermare senza smentita arrivano da ogni parte del Mondo; non esiste angolo della terra che non vede presenze alla manifestazione e rappresenta così un punto di incontro importante; si muovono artisti, si muove la popolazione italiana e straniera e vengono a Lucca per frequentare e vivere una manifestazione che parla della carta, nelle sue declinazioniartistiche, sociali e ambientali".

"Del resto Lubica non potrebbe svolgersi in nessun altro luogo ma solo qui a Lucca: non solo perché è ricco di industrie cartarie ma fondamentalmente perché a Lucca si produce la carta dal 1400; vi è quindi una storia importante, che parla di un’idea e di un ingegno che troviamo solo in questa terra".

La manifestazione, naturalmente, riveste anche un ruolo importante nell’ambito degli accessi turistici: "Chiaramente – prosegue Galigani – l’edizione speciale di quest’anno porterà, come è avvenuto in passato, molti visistatori in città e non solo; un segnale positivo che coinvolgerà la gente partendo dal tema “Qui ed ora: domani”, che quest’anno abbiamo proposto per la sua forte valenza".

m.g.