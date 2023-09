Non gettiamo a terra i mozziconi di sigaretta a Lucca: sensibilizziamoci!

di Vincenzo Pardini

Auguriamoci che la campagna nazionale di sensibilizzazione, promossa da Marevivo contro l’abbandono di sigarette, contribuisca a diffondere ciò che più ci manca: una maggiore coscienza civica ed ecologica a salvaguardia dell’ambiente. Accese, le sigarette sprigionano 1100 gradi Fahrenheit e diffondono 5000 componenti di natura nociva, di cui 150 altamente tossici. Se si pensa che ogni giorno vengono abbandonati sul nostro pianeta 4,5 migliaia di miliardi di mozziconi di sigarette, possiamo immaginare l’enorme danno che arrecano all’habitat, considerato che, gran parte delle cicche finiscono in mare, con plastiche e lattine. Inutile dire che pure noi non siamo immuni dalla brutta abitudine di gettare al suolo mozziconi. Basta vedere come vengono ridotte strade e piazze durante le feste. Un immondezzaio a cielo aperto, coi famigerati mozziconi in bella mostra. Forse pochi sanno, o non ricordano che in Italia buttare sigarette per terra è vietato dalla legge 221 del 28 dicembre 2015(articolo 40). Ma le migliori leggi non sono quelle emanate, bensì quelle che dovremmo portarci dentro, tra cui senso di responsabilità, consapevolezza e amore per questa terra, che stiamo martoriando in ogni modo, fino ad alterarne armonia ed equilibrio. E lo facciamo iniziando dalle piccole cose, che poi fanno cumulo e divengono immense: coi mozziconi di sigarette appunto, che sarebbe così semplice riporre negli appositi contenitori. Ma le cose semplici sono sovente le più difficili da eseguire.