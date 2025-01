Torna nuovamente all’attenzione delle istituzioni del Comune di Castiglione di Garfagnana e dei suoi cittadini la questione della frana di Terrarossa, sulla Sp 72, strada che da Castiglione porta al Passo delle Radici; viabilità fondamentalmente che collega la Toscana all’Emilia Romagna.

A parlarne sono i consiglieri comunali Stefano Pioli e Roberto Tamagnini che, insieme al consigliere provinciale Mara Nicodemo, nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo nell’area che da quasi due anni è interessata da un’importante frana con riduzione della carreggiata e conseguente semaforo. Una situazione, spiegano, che da mesi viene segnalata dallo stesso Comune di Castiglione alla Provincia.

"Negli ultimi giorni il neo presidente della Provincia, Marcello Pierucci, ha dichiarato pubblicamente “che la SP 72 ricopre assoluta priorità per l’ente Provincia“ - spiegano Pioli e Tamagnini - . Pur apprezzando le parole del presidente non possiamo ritenerci soddisfatti, visto che la situazione persiste da quasi due anni e non è possibile aspettare oltre. Va ribadito che la SP 72 è una strada prioritaria per la Garfagnana e per il tessuto economico del nostro Comune. Naturalmente non vogliamo dare tutta la colpa al neo presidente, la situazione della viabilità è, purtroppo, un’eredità difficile per la Provincia di Lucca, con anni di abbandono e di politiche inesistenti alle spalle che stanno portando al disfacimento della viabilità nell’intera Valle del Serchio. Invitiamo, dunque, il presidente alla massima serietà e impegno nell’interessarsi alla viabilità in questione per risolvere in tempi rapidi la criticità di Terrarossa".

"A maggio, tra l’altro, passerà il Giro d’Italia - concludono i consiglieri - , evento sportivo che interesserà, in maniera indiretta anche la Sp 72, motivazione che deve fare riflettere anche sulla SP 71, che da Campori porta a San Pellegrino in Alpe. Si tratta di una strada che aspetta una sistemazione da decenni". Nell’occasione il consigliere provinciale Mara Nicodemo ha preannunciato che, a seguito del sopralluogo, provvederà a protocollare una specifica mozione volta a chiedere l’impegno della Provincia nella messa in sicurezza e ripristino del tratto di strada oggetto della frana. Inoltre, sarà richiesta anche una ricognizione dello stato delle strade provinciali di tutta la Garfagnana.

Fio. Co.