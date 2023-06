Noa, la voce della pace", il concerto di Little Lucy è sold out!"

“Noa, la voce della pace”, evento speciale del festival Little Lucy è sold out. Oggi, mercoledì 28 giugno, alle ore 21, Noa terrà un concerto nella Chiesa di Santo Stefano di Lucignana con i best of della sua lunga cariera artistica: dagli inizi alle canzoni napoletane, da Bach al jazz, in duetto con Gil Dor. Prima del concerto l’artista incontra il pubblico in dialogo con Fulvio Paloscia. La terza edizione del festival Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, è organizzata da Fenysia – Scuola dei linguaggi della cultura. Nata a Tel Aviv, Noa si è distinta nel panorama internazionale, nel 1997 è stata scelta anche da Roberto Benigni per la colonna sonora de “La vita è bella“.