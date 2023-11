‘No‘ ai pannelli fotovoltaici. Il Comune ferma il progetto

Una vicenda che farà discutere. Il tema potrebbe essere: energie rinnovabili ok, ma dipende dove. Il Comune di Porcari ha bocciato la richiesta di installazione di pannelli fotovoltaici da parte di una azienda della Piana che ha acquistato un terreno agricolo e che ha investito notevoli risorse finanziarie per puntare su questo sistema, considerato da tutti il futuro dell’approvvigionamento energetico. Il diniego è arrivato per stoppare la pratica edilizia. Ma per quale motivo il Municipio ha detto No? Semplice. Secondo l’Ente di piazza Orsi il luogo scelto, tra il lago dell’ex Fornace (area acquistata all’asta nel 2022 ad un prezzo più che favorevole) e la collina sulla cui sommità si trova la mitica Torretta che caratterizza il paese, non è idoneo. Gli organi tecnici hanno ritenuto che l’ubicazione non sia consona a livello estetico anche se, è bene precisarlo, la giunta non abbia nessuna preclusione. L’ostacolo è unicamente rappresentato proprio dall’accostamento dell’impianto con siti di pregio naturalistico e paesaggistico come, in questo caso, il bacino lacustre da un lato, le pendici collinari dall’altro. Gli impianti fotovoltaici a terra, non possono essere liberamente installati in qualunque luogo, ma bisogna sottostare ad alcuni limiti.

Le aree in cui è possibile posizionare un impianto a terra sono quelle interne ad impianti industriali e stabilimenti; quelle agricole devono essere racchiuse in un perimetro, i cui punti non abbiano una distanza maggiore di 500 metri dalla stessa struttura; nelle vicinanze di reti autostradali, purché la distanza non superi i 300 metri; aree classificate come agricole, solo se racchiuse in un perimetro i cui punti non siano più distanti di 500 metri da zone a destinazione artigianale, industriale e commerciale.

Per l’installazione dell’impianto fotovoltaico a terra è necessario considerare alcuni limiti importanti, tra i quali si ricordano: distanza dei pannelli: è necessario rispettare una distanza minima dai confini di proprietà, dalle strade comunali, provinciali e regionali; i pannelli a terra non possono essere posizionati in qualsiasi luogo a causa del loro impatto estetico e della dimensione. Le normative, quindi, sono precise. Però è anche vero che l’impresa potrebbe fare ricorso al Tar. In questo caso i tempi naturalmente si allungherebbero.

Massimo Stefanini