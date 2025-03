"Niente più impianto di bio-gas". Esulta il comitato “Valle del Lima“

Fabio Nesti, presidente del Comitato "Valle del Lima", esprime soddisfazione per la conclusione, dopo tanti anni, della vicenda relativa al progetto della società "Pistoia Compost", progetto che prevedeva la trasformazione del vecchio impianto di compostaggio di Tana Termini in un nuovo impianto di produzione di bio-gas. La Regione Toscana, infatti, con un parere negativo della stessa giunta, ha messo finalmente la parola fine alla controversa vicenda. Ricorda Nesti: "Il nostro comitato è sempre stato contrario all’ubicazione di simili impianti sul territorio che è diventato a forte vocazione turistica con bellissimi rilievi paesaggistici e ambientali. Di conseguenza non possiamo che accogliere con gioia la decisione della Regione. È trascorso tempo da questi fatti, ma vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutte le persone e associazioni che hanno partecipato a questa lunga lotta".

"In particolare – prosegue Fabio Nesti – il nostro primo pensiero va a Claudio Gaggini che sfortunatamente non è più tra noi, ma ci ha guidato per anni e almeno ha visto il lieto fine. Grazie anche a Marco Nesti, consigliere del comitato, che i è impegnato per anni nella vicenda. Non solo i nostri sentiti ringraziamenti vanno anche al geometra Daniele Zerbini, al geologo Massimo Colombini e all’avvocato Luca Scarselli e a tutte le associazioni legate all’attività fluviale che non hanno fatto mancare il loro appoggio, in particolare l’ingegner Luca di Guardo".

Come si ricorderà, sulla contrarietà al progetto si erano espresse anche le amministrazioni comunali di Bagni di Lucca e San Marcello-Piteglio, dove si erano distinti per il particolare impegno i due vicesindaci Pacini e Bonomini e l’assessore Priscilla Valentino, ma anche gli esponenti politici, che indipendentemente dal partito, si erano pronunciati in più di un’occasione contro il progetto di tale impianto. "Infine, ma non per ultimo, – conclude Fabio Nesti – dobbiamo ringraziare Antonio Sessa, presidente della sezione Lega Ambiente di Pistoia, anche se va chiartito che come associazione non sono contrari pregiudizialmente a certi impianti, masi sono opposti a quello di Tana Termini per il luogo scelto per la sua ubicazione".

Marco Nicoli