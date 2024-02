Niente festa oggi in San Michele. Il Carnevale rinviato per il lutto

Doveva essere un fine settimana allegro e ricco, per tutte le età, in scia con il Carnevale. Ma il lutto regionale proclamato per l’intera giornata odierna dal presidente della Toscana Eugenio Giani in seguito alla terribile tragedia sul lavoro avvenuta ieri Firenze ha spinto a rinviare l’intero programma odierno.

L’amministrazione comunale ieri sera ha comunicato ufficialmente "che sono rinviati a data da destinarsi tutti gli eventi di Lucca in Maschera in programma per la giornata, ovvero l’Allegra Baccanata in centro storico e lo spettacolo dei PanPers in piazza Anfiteatro".

Oggi non è certo un clima da festa insomma, ma quello della riflessione silenziosa e dolorosa su quanto accaduto. Gli appuntamenti di Lucca in Maschera nel centro storico, in collaborazione con Confcommercio e i suoi sindacati Fipe saranno rinviati. Il programma prevedeva con il Carnevale dei ragazzi in piazza San Michele, carico di imperdibili dolcezze, con un gruppo di pasticcieri aderenti a Fipe che doveva dare vita e forma ai “Dolci in maschera”. Slitta anche la “Allegra Baccanata”, con maschere a tema, musica, intrattenimenti con deejay set che erano in programma in Corso Garibaldi e piazza Antelminelli.

Domani, invece, resta al momento confermato l’appuntamento del pomeriggio in piazza San Francesco con il grande ritorno del CarnevalFratta, rinviato domenica scorsa a causa del maltempo, con l’attiva partecipazione di alcuni ristoratori della piazza. Dalle 18 in là, un aperitivo-cena ricco di sapori tradizionali e carnevaleschi e anche i frati fritti. La grande festa popolare del Carnevalfratta comincerà alle 15: ci sarà il teatro dei burattini del Circo e la Luna, la Grande Festa delle Bolle di Sapone di Mastro Bolla, con effetti speciali e bolle giganti per grandi e piccini. Un tuffo nel divertimento garantito anche da Simonetta Simonetti dell’As Libertas che coinvolgerà bambini e famiglie nei giochi di una volta, dallo sculaccione a bandiera, ad “un due tre stella“ ai i 4 cantoni fino al gioco del mondo.

La giornata di domani vedrà anche spettacoli di giocoleria, trampolieri, arte di strada e giochi di una volta. Spazio anche alla musica di strada, con la Sciacchetrà Street Band e gli Organic Duo, la formazione musicale composta da Luca Giovacchini e Matteo Sodini, con Filippo Guerrieri e Renzo Cristiano Telloli come special guest.