Nicola Chiellini, tragedia in moto in Garfagnana. Il ricordo degli amici: “Era una persona speciale”

Lucca, 29 luglio 2024 – Tragedia sulla strada regionale 445 della Garfagnana, dove ieri intorno alle 17,30 un incidente mortale ha interessato il tratto della variante di San Donnino a circa 100m dalla galleria, nel comune di Piazza al Serchio. Coinvolti una Renault Clio rossa che, da un prima valutazione, sembra procedesse in direzione Piazza al Serchio e, per cause ancora in corso di verifica, dopo avere perso il controllo del mezzo ha invaso l’altra corsia di circolazione andando a travolgere due moto che stavano procedendo nella direzione opposta. L’impatto violento e improvviso non ha purtroppo lasciato scampo a uno dei motociclisti, Nicola Chiellini, del 1966, residente a Vicopisano, alla guida della custom che è deceduto nonostante i tanti tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. Dopo diverse manovre salvavita hanno alla fine dovuto desistere non essendoci più niente da fare per l’uomo. Ferita anche una giovane donna che a seguito del politrauma riportato è stata stabilizzata e poi trasportata in codice rosso all’Ospedale Cisanello di Pisa a bordo di Pegaso. L’elisoccorso regionale è stato immediatamente allertato ma, visto l’impegno contemporaneo dei mezzi solitamente a disposizione per la zona, è stato fatto decollare da Pavullo.

Il luogo dell'incidente (foto Borghesi)

Per la conducente della Clio, classe 1958, risultata leggermente ferita, è stato predisposto il trasporto in codice verde all’ospedale Santa Croce a Castelnuovo di Garfagnana. Sul luogo dell’incidente è subito accorso anche il primo cittadino di Piazza al Serchio, Andrea Carrari. Chiellini era un personaggio molto noto nel mondo delle due ruote, un centauro esperto, che faceva parte del Motoclub Tartarughe Veloci di Marciana di Cascina. Lo conoscevano tutti come “Pimme“, gli amici della moto lo descrivono come una persona solare, sempre pronta ad aiutare gli altri, specialmente i giovani.

“Era un vero amico, la colonna portate del nostro club - dice Valter Ceccardi presidente Tartarughe veloci-. Una persona per bene. Una notizia che lascia davvero senza parole. Almeno è morto facendo quello che amava di più". Da subito è intervenuto anche il sindaco di Vicopisano. Matteo Ferrucci, dando le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la cittadinanza.

Sul luogo dell’incidente non sono mancati i problemi di viabilità, a gestire traffico e rilievi, i carabinieri della Compagnia di Castelnuovo, guidati dal comandante Biagio Oddo.